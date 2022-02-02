«Барыс» покинул канадский нападающий Мэттью Фрэттин

Контракт расторгнут по соглашению обеих сторон.

В конце 2021 года канадский хоккеист покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. 22 декабря у Мэттью родилась дочь. В составе «Барыса» Фрэттин сыграл в КХЛ 194 матча и набрал 118 (54+64) баллов за результативность.

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