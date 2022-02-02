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Законодательство РК
17:30 02.02.2022

«Пандемию отменили» – новый фейк рассылают казахстанцы

пандемия Фото: pixabay
Пользователи соцсетей обсуждают сообщение о том, что пандемию COVID-19 в Казахстане отменили еще в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК уточнили, что пандемия не только в Казахстане, но и в мире не отменена.

Эпидемиологическая ситуация ухудшается. «Омикрон» и другие варианты вируса SARS-CoV-2 распространяются все быстрее. Да, мы смягчили карантинные меры, но пандемия до сих пор продолжается. Представитель КСЭК МЗ РК Ержан Байтанаев

По его словам, если казахстанцы не будут вакцинироваться, то это может спровоцировать появление новых вариантов вируса.

Для того, чтобы не допустить этого, нам нужно нарастить темпы вакцинации. Только таким способом мы сможем остановить пандемию.Ержан Байтанаев

Таким образом, как отмечено на сайте Stopfake.kz, слухи об «отмене» пандемии — фейк.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса как пандемию.

12 марта в Казахстане были приостановлены массовые мероприятия.

Анастасия Московчук
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