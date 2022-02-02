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Законодательство РК
18:30 02.02.2022

Смаилов поручил определить перечень неиспользуемых месторождений

земля Фото: pixabay
Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам геологоразведки, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в настоящее время для предоставления права недропользования на территории страны предусмотрена площадь порядка 1 млн 324 тыс. кв. км.

В Программу управления госфондом недр включен 1 млн 65 тыс. кв. км, необходимо включить еще 259 тыс. кв. км. Для привлечения инвестиций в геологоразведку, освоения неиспользуемых месторождений планируется открыть для недропользования всю доступную территорию страны. Пресс-служба премьер-министра РК

На 1 февраля 2022 года в Казахстане в связи с ненадлежащим исполнением расторгнут 31 контракт и прекращено действие 101 лицензии на разработку месторождений.

Премьер-министр поручил ускорить масштабную ревизию в сфере недропользования и определить конкретный перечень неиспользуемых месторождений.

Елена Беляева
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