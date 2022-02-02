Смаилов поручил определить перечень неиспользуемых месторождений

Как сообщает пресс-служба Правительства, в настоящее время для предоставления права недропользования на территории страны предусмотрена площадь порядка 1 млн 324 тыс. кв. км.

В Программу управления госфондом недр включен 1 млн 65 тыс. кв. км, необходимо включить еще 259 тыс. кв. км. Для привлечения инвестиций в геологоразведку, освоения неиспользуемых месторождений планируется открыть для недропользования всю доступную территорию страны. Пресс-служба премьер-министра РК

На 1 февраля 2022 года в Казахстане в связи с ненадлежащим исполнением расторгнут 31 контракт и прекращено действие 101 лицензии на разработку месторождений.

Премьер-министр поручил ускорить масштабную ревизию в сфере недропользования и определить конкретный перечень неиспользуемых месторождений.