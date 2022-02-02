Двоих мужчин задержали за нападения на оружейные магазины в Алматы

После чего они направились в аэропорт, чтобы завладеть материальными ценностями. Об этом рассказал глава транспортной полиции МВД Онал Бекиев.

По его словам, у подозреваемого мужчины изъяты шесть единиц огнестрельного оружия, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к расследуемым преступлениям.

Также он отметил, что аналогичное задержание имело место и 1 февраля. В этот раз полицейские задержали гражданина 1990 года рождения, который 5 января со своим знакомым принимал активное участие в массовых беспорядках в Алматы.

В тот же день подозреваемый вместе с двумя приятелями совершили нападение на другой оружейный магазин, где похитили семь единиц огнестрельного оружия и участвовали в массовых беспорядках в международном аэропорту Алматы. В настоящее время по данным фактам проводятся досудебные расследования. Глава транспортной полиции МВД Онал Бекиев

По словам Бекиева, подозреваемые взяты под стражу, принимаются меры к задержанию остальных участников.