18:49 02.02.2022
Двоих мужчин задержали за нападения на оружейные магазины в Алматы
Фото: МВД
Сотрудниками Департамента полиции на транспорте задержан 35-летний житель Алматинской области, который вместе с другими лицами в ходе произошедших массовых беспорядков Алматы совершил нападение на оружейный магазин, сообщает Zakon.kz.
После чего они направились в аэропорт, чтобы завладеть материальными ценностями. Об этом рассказал глава транспортной полиции МВД Онал Бекиев.
По его словам, у подозреваемого мужчины изъяты шесть единиц огнестрельного оружия, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к расследуемым преступлениям.
Также он отметил, что аналогичное задержание имело место и 1 февраля. В этот раз полицейские задержали гражданина 1990 года рождения, который 5 января со своим знакомым принимал активное участие в массовых беспорядках в Алматы.
В тот же день подозреваемый вместе с двумя приятелями совершили нападение на другой оружейный магазин, где похитили семь единиц огнестрельного оружия и участвовали в массовых беспорядках в международном аэропорту Алматы. В настоящее время по данным фактам проводятся досудебные расследования.Глава транспортной полиции МВД Онал Бекиев
По словам Бекиева, подозреваемые взяты под стражу, принимаются меры к задержанию остальных участников.