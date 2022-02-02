Аскар Амрин покидает пост заместителя акима столицы

Сегодня – мой последний рабочий день в качестве заместителя акима города Нур-Султан. 5 лет 4 месяца – немалый срок, важный этап в моей жизни и карьере. В первую очередь хочу выразить благодарность жителям столицы и всем тем, с кем довелось работать, решать вопросы по долгу службы на приемах граждан, обходах, в «поле», в центре «Жануя», на объектах – это ценный жизненный опыт. Аскар Амрин в Facebook

Он напомнил, что курировал вопросы экономики и правоохранительных органов, а также вопросы обеспечения финансирования проблемных объектов долевого строительства.

Отдельно хочу обратиться к дольщикам проблемных объектов. Мы вместе с вами проделали колоссальную работу: большая часть объектов сдана, дольщики получили свои ключи, остается процедура оформления документов, которая занимает определенное время. ЕКК и в дальнейшем продолжит работу по завершению оставшихся проблемных объектов города, и вы получите свое долгожданное жилье! Аскар Амрин

В завершение он выразил благодарность коллегам и бывшим акимам, под руководством которых работал.