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19:23 02.02.2022

Назначен новый исполнительный секретарь партии Nur Otan

Нур Отан Фото: nurotan.kz
Должность исполнительного секретаря партии Nur Otan занял Асхат Оралов, передает Zakon.kz.
Постановлением председателя партии Nur Otan Касым-Жомарта Кемелевича Токаева исполнительным секретарем партии назначен Оралов Асхат Раздыкович.Пресс-служба партии Nur Otan

Асхат Оралов родился в городе Аксу Павлодарской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, специальность «Переводческое дело», «Международные отношения» магистр;

  • МГИМО (У) МИД РФ, специальность «Международные отношения» магистр;

  • ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, специальность «Международные отношения» доктор PhD;

  • Член Президентского молодежного кадрового резерва (с 12.2019).

Трудовой стаж:

  • Руководящие позиции в секретариате МК «Жас Отан» при партии «Нур Отан» города Астаны (02.2010-04.2014);

  • главный специалист Департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (12.2011-09.2012);

  • старший специалист отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (06.2013-04.2014);

  • первый заместитель Председателя филиала «Нұр» партии «Нұр Отан» города Астаны (05.2014-12.2016);

  • руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Астаны (12.2016-01.2018)

  • директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК (01.2018-04.2019);

  • заместитель акима Павлодарской области по социальным вопросам (04.2019-07.2020);

  • вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (07.2020-07.2021);

  • заместитель акима города Нур-Султана (с 07.2021).

Елена Беляева
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