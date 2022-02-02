Назначен новый исполнительный секретарь партии Nur Otan
Постановлением председателя партии Nur Otan Касым-Жомарта Кемелевича Токаева исполнительным секретарем партии назначен Оралов Асхат Раздыкович.Пресс-служба партии Nur Otan
Асхат Оралов родился в городе Аксу Павлодарской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, специальность «Переводческое дело», «Международные отношения» магистр;
МГИМО (У) МИД РФ, специальность «Международные отношения» магистр;
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, специальность «Международные отношения» доктор PhD;
Член Президентского молодежного кадрового резерва (с 12.2019).
Трудовой стаж:
Руководящие позиции в секретариате МК «Жас Отан» при партии «Нур Отан» города Астаны (02.2010-04.2014);
главный специалист Департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (12.2011-09.2012);
старший специалист отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (06.2013-04.2014);
первый заместитель Председателя филиала «Нұр» партии «Нұр Отан» города Астаны (05.2014-12.2016);
руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Астаны (12.2016-01.2018)
директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК (01.2018-04.2019);
заместитель акима Павлодарской области по социальным вопросам (04.2019-07.2020);
вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (07.2020-07.2021);
заместитель акима города Нур-Султана (с 07.2021).