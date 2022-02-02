Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:29 02.02.2022

Туман и гололед ожидаются в Казахстане

авто Фото: Пресс-служба МЧС РК
В пяти областях страны объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.

В Караганде в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о возможном росте  загрязнения воздуха  первой степени опасности. Также на севере Карагандинской области ожидается туман.

На северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, востоке области – туман. Ветер юго-западный, южный, на севере, западе области 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, порывы 18 м/с.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

На юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с.  

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Главный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление
01.02.2022
Рост заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
02.02.2022
Новый председатель Мажилиса Ерлан Кошанов выступил с обращением
02.02.2022
Парламент поддержал отмену пожизненного председательствования Елбасы в Совбезе
02.02.2022
Самолет, чудом избежавший катастрофы при посадке в Лондоне, попал на видео
02.02.2022
Главная Топ LIVE Все