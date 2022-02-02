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19:30 02.02.2022

Назначены главные тренеры сборных Казахстана по тяжелой атлетике

назначены тренеры сборных РК Фото: pixabay
Мужскую сборную по тяжелой атлетике возглавил Нуржан Смаханов, женскую сборную – Иван Сивохин, передает Zakon.kz.

На сайте Федерации тяжелой атлетики РК сообщается, что ранее федерацией по согласованию с НОК и Комитетом культуры и спорта РК было принято решение разделить национальную сборную Казахстана на две команды – мужскую и женскую.

Команды уже приступили к первым сборам в этом году. К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране по состоянию здоровья не все атлеты смогли присоединиться, но мы надеемся, что ко второму сбору, который стартует 13 февраля, коллективы будут в полном составе.Федерация тяжелой атлетики
Лариса Черненко
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