Назначены главные тренеры сборных Казахстана по тяжелой атлетике

На сайте Федерации тяжелой атлетики РК сообщается, что ранее федерацией по согласованию с НОК и Комитетом культуры и спорта РК было принято решение разделить национальную сборную Казахстана на две команды – мужскую и женскую.

Команды уже приступили к первым сборам в этом году. К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране по состоянию здоровья не все атлеты смогли присоединиться, но мы надеемся, что ко второму сбору, который стартует 13 февраля, коллективы будут в полном составе. Федерация тяжелой атлетики