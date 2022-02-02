19:30 02.02.2022
Назначены главные тренеры сборных Казахстана по тяжелой атлетике
Фото: pixabay
Мужскую сборную по тяжелой атлетике возглавил Нуржан Смаханов, женскую сборную – Иван Сивохин, передает Zakon.kz.
На сайте Федерации тяжелой атлетики РК сообщается, что ранее федерацией по согласованию с НОК и Комитетом культуры и спорта РК было принято решение разделить национальную сборную Казахстана на две команды – мужскую и женскую.
Команды уже приступили к первым сборам в этом году. К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране по состоянию здоровья не все атлеты смогли присоединиться, но мы надеемся, что ко второму сбору, который стартует 13 февраля, коллективы будут в полном составе.Федерация тяжелой атлетики