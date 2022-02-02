Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:50 02.02.2022

Страны ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти в марте

Опек+ утвердили увеличение добычи Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министры стран — участников ОПЕК+ утвердили план увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в марте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, февральская министерская встреча длилась всего 20 минут и стала рекордно короткой за все время переговоров. Следующее заседание состоится 2 марта.

Решение о наращивании добычи «черного золота» было ожидаемым — увеличение является номинальным, поскольку некоторые страны уже несколько месяцев наращивают объемы меньше, чем могли бы по квотам.

Страны ОПЕК+ восстанавливают добычу сырья на 400 тысяч баррелей в сутки с августа прошлого года. Однако с учетом неопределенности на рынке альянс подтверждает план каждый месяц.

Все участники собираются в формате видеоконференции. Согласно такому графику, в январе 2022 года они должны были сокращать добычу нефти уже на 3,359 млн баррелей, а в феврале — на 2,959 млн баррелей.

Лариса Черненко
ОПЕК
Главный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление
01.02.2022
Рост заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
02.02.2022
Новый председатель Мажилиса Ерлан Кошанов выступил с обращением
02.02.2022
Парламент поддержал отмену пожизненного председательствования Елбасы в Совбезе
02.02.2022
Самолет, чудом избежавший катастрофы при посадке в Лондоне, попал на видео
02.02.2022
Главная Топ LIVE Все