Увеличилась площадь поверхности океана, подверженная «волнам жары» – ученые

Согласно исследованиям, как пишут РИА Новости, впервые 50% океана накрыли экстремальные температуры в 2014 году, что стало «точкой невозвращения» для состояния воды. После тенденция продолжалась и в последующие годы, достигнув 57% площади в 2019 году. Между тем в конце 19 века только 2% поверхности океана испытывало чрезвычайно высокие температуры.

Отмечается, что «волны жары» стали нормой для Южной Атлантики в 1998 году, а для Индийского океана – в 2007-м. Сильнее всего, в 5,3 раза по сравнению с прошлым веком, увеличилась площадь поверхности океана, подверженная «волнам жары», в Арктике.

Ученые считают, что «волны жары» в океане повлияют на его экосистему.

Принято считать потепление и его последствия для планеты грядущими событиями, но, согласно результатам исследования, это уже вопрос сегодняшнего дня.