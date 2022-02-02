20:20 02.02.2022
Троих парней подозревают в мародерстве в Алматы
Фото: polisia.kz
Сотрудники полиции УКП ДП Алматинской области изобличили трех подозреваемых, которые во время массовых беспорядков, прошедших в начале января, совершили кражу сотовых телефонов из магазина «Молл Апорт», передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба МВД РК, троих 21-летних подозреваемых задержали. Все они являются жителями региона.
В настоящее время 32-летняя потерпевшая указывает на пропажу 16 единиц мобильных телефонов. В отношении задержанных лиц начато уголовное производство в порядке статьи 188 части 3 УК РК. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, – резюмировал начальник УКП ДП Алматинской области Асхат Данияр.