Троих парней подозревают в мародерстве в Алматы

Как сообщает пресс-служба МВД РК, троих 21-летних подозреваемых задержали. Все они являются жителями региона.

В настоящее время 32-летняя потерпевшая указывает на пропажу 16 единиц мобильных телефонов. В отношении задержанных лиц начато уголовное производство в порядке статьи 188 части 3 УК РК. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, – резюмировал начальник УКП ДП Алматинской области Асхат Данияр.