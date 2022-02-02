Первые соревнования стартовали на Олимпийских играх в Пекине

Как пишет ТАСС, в первый игровой день сборная Великобритании одержала победу над командой Швеции со счетом 9:5, сборная США выиграла у команды Австралии (6:5), чешская команда оказалась сильнее норвежцев (7:6), сборная Китая победила команду Швейцарии (7:6).

За медали в дабл-миксте поборются десять сборных. После кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля. В Китае спортсмены разыграют 109 комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.

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