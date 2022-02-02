Александр Бублик сыграет в четвертьфинале турнира ATP 250

Казахстанец сумел обыграть знаменитого французского теннисиста Пьер-Юг Эрбера, девятую ракетку мира в парном разряде. Александру для успеха понадобилось почти часа времени и три сета - 6:3, 6:7, 6:2. Этой трудной победой, Бублик взял реванш за поражение своего товарища по сборной - Михаила Кукушкина, который уступил Эрберу в финале квалификационного раунда несколько дней назад.

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