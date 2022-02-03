Восемь симптомов «омикрон-штамма» коронавируса перечислили врачи

Как пишет газета Express, заболевшим стоит обращать внимание на першение в горле, боль в пояснице, заложенность носа, головную боль, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле.

Отмечается, что указанные восемь симптомов могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с «омикроном». В отдельных случаях они проявляются в течении 14 суток.

В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на 10 дней и сдать анализы на наличие инфекции.