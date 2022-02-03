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01:55 03.02.2022

Продукты с высоким содержанием соли и трансжиров провоцируют инфаркт - диетолог

еда Фото: pixabay
Российский врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова объяснила, какие продукты способствуют возникновению инфаркта, передает Zakon.kz.

Круглова рассказала «Москве 24», что развитию сердечно-сосудистых заболеваний способствует потребление всех продуктов, из-за которых человек набирает вес.

Кроме того, к инфаркту приближает и повышение артериального давления.

Есть некоторые компоненты пищи, которые могут этому способствовать. Например, соль. При ее избытке в рационе у особо чувствительных людей может повышаться артериальное давление. Поэтому нужно обращать внимание на количество соли в своем питании, - предупредила эксперт.

Также Круглова не рекомендует кофеин, который может стать причиной повышенного давления, и сладости. В качестве примера последних она привела вафли. Врач указала, что часто в покупных сладостях содержатся трансжиры. Это тоже предрасполагающий фактор к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Елена Беляева
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