Путин раскритиковал попытки политизировать Олимпиаду

Президент России Владимир Путин отметил, что в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спорт в угоду своим амбициям. Об этом он сообщил в статье для китайского агентства Синьхуа.

Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии. Сила и величие спорта в том, что он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой. И такие подходы разделяет большинство государств – участников международного олимпийского движения. Владимир Путин

Президент России также отметил огромную работу со стороны Китая для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Он выразил убеждение, что накопленный в КНР богатый опыт позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне.

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