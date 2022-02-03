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06:13 03.02.2022

Путин раскритиковал попытки политизировать Олимпиаду

Президент России Фото: pixabay
По мнению президента России, сила спорта в объединении людей, справедливой и бескомпромиссной борьбе, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин отметил, что в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спорт в угоду своим амбициям. Об этом он сообщил в статье для китайского агентства Синьхуа.

Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии. Сила и величие спорта в том, что он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой. И такие подходы разделяет большинство государств – участников международного олимпийского движения.Владимир Путин

Президент России также отметил огромную работу со стороны Китая для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Он выразил убеждение, что накопленный в КНР богатый опыт позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне.

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