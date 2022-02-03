Эпидемиологи рассказали, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 в России
Рост заболеваемости COVID-19 в России еще будет продолжаться некоторое время. Такое мнение выразила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, сообщает РИА Новости.
Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости.Наталья Пшеничная
Эксперт пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже сейчас доминирует «Омикрон», который обладает большей заразностью, чем «дельта», поэтому рост заболеваемости такой стремительный.
По данным на 2 февраля, за сутки в России зарегистрировали более 141 тысячи новых случаев COVID-19, 17 тысяч человек госпитализировали.
«Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант коронавирусной инфекции.