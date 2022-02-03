Эпидемиологи рассказали, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19 в России еще будет продолжаться некоторое время. Такое мнение выразила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, сообщает РИА Новости.

Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости. Наталья Пшеничная

Эксперт пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже сейчас доминирует «Омикрон», который обладает большей заразностью, чем «дельта», поэтому рост заболеваемости такой стремительный.

По данным на 2 февраля, за сутки в России зарегистрировали более 141 тысячи новых случаев COVID-19, 17 тысяч человек госпитализировали.