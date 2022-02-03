В России создали методику определения трех подвидов «Омикрона»

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали лабораторную методику по определению трех линий «Омикрона», сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце 2021 года в Институте Эпидемиологии был разработан набор праймеров и зондов для детекции двух мутаций геновариантов «Дельта» и четырех мутаций геноварианта «Омикрон».

Эта панель и стала основой для определения трех линий геноварианта «Омикрон»: BA.1, BA.2 и BA.3. Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени.

Отмечается, что разработка ученых идентифицирует все известные на сегодня линии варианта «Омикрон».

В настоящее время побочные линии штамма «Омикрон» выявляются в десятках стран. Они различаются спектром мутаций в гене S-белка, а сам геновариант «Омикрон» характеризуется повышенной способностью к заражению.