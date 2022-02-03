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08:01 03.02.2022

Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки зафиксировали в Казахстане

Коронавирус РК 3 февраля Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В стране зарегистрировали на 507 заболевших больше, чем днем ранее. В Алматы и Карагандинской области больше тысячи случаев, в Нур-Султане – 907, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 7656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 907,

  • в Алматы – 1 549,

  • в Шымкенте – 75,

  • в Акмолинской области –607,

  • в Актюбинской области – 247,

  • в Алматинской области – 358,

  • в Атырауской области – 149,

  • в ВКО – 310,

  • в Жамбылской области – 123,

  • в ЗКО – 351,

  • в Карагандинской области – 1 201,

  • в Костанайской области – 503,

  • в Кызылординской области – 48,

  • в Мангистауской области – 67,

  • в Павлодарской области – 758,

  • в СКО – 369,

  • в Туркестанской области – 34.

Всего в стране подтверждено 1 253 759 случая.

16 371 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 6 185,

  • в Алматы - 2 368,

  • в Шымкенте - 106,

  • в Акмолинской области - 620,

  • в Актюбинской области - 1 029,

  • в Алматинской области - 143,

  • в Атырауской области - 520,

  • в ВКО - 305,

  • в Жамбылской области - 90,

  • в ЗКО - 212,

  • в Карагандинской области - 2 291,

  • в Костанайской области - 692,

  • в Кызылординской области – 188,

  • в Мангистауской области - 243,

  • в Павлодарской области - 694,

  • в СКО - 547,

  • в Туркестанской области - 138.

Всего в стране выздоровело 1 114 833 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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