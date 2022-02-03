Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки зафиксировали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 7656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 907,

в Алматы – 1 549,

в Шымкенте – 75,

в Акмолинской области –607,

в Актюбинской области – 247,

в Алматинской области – 358,

в Атырауской области – 149,

в ВКО – 310,

в Жамбылской области – 123,

в ЗКО – 351,

в Карагандинской области – 1 201,

в Костанайской области – 503,

в Кызылординской области – 48,

в Мангистауской области – 67,

в Павлодарской области – 758,

в СКО – 369,

в Туркестанской области – 34.

Всего в стране подтверждено 1 253 759 случая.

16 371 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 6 185,

в Алматы - 2 368,

в Шымкенте - 106,

в Акмолинской области - 620,

в Актюбинской области - 1 029,

в Алматинской области - 143,

в Атырауской области - 520,

в ВКО - 305,

в Жамбылской области - 90,

в ЗКО - 212,

в Карагандинской области - 2 291,

в Костанайской области - 692,

в Кызылординской области – 188,

в Мангистауской области - 243,

в Павлодарской области - 694,

в СКО - 547,

в Туркестанской области - 138.

Всего в стране выздоровело 1 114 833 человека от COVID-19.