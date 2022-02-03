Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки зафиксировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировали 7656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 907,
в Алматы – 1 549,
в Шымкенте – 75,
в Акмолинской области –607,
в Актюбинской области – 247,
в Алматинской области – 358,
в Атырауской области – 149,
в ВКО – 310,
в Жамбылской области – 123,
в ЗКО – 351,
в Карагандинской области – 1 201,
в Костанайской области – 503,
в Кызылординской области – 48,
в Мангистауской области – 67,
в Павлодарской области – 758,
в СКО – 369,
в Туркестанской области – 34.
Всего в стране подтверждено 1 253 759 случая.
16 371 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 6 185,
в Алматы - 2 368,
в Шымкенте - 106,
в Акмолинской области - 620,
в Актюбинской области - 1 029,
в Алматинской области - 143,
в Атырауской области - 520,
в ВКО - 305,
в Жамбылской области - 90,
в ЗКО - 212,
в Карагандинской области - 2 291,
в Костанайской области - 692,
в Кызылординской области – 188,
в Мангистауской области - 243,
в Павлодарской области - 694,
в СКО - 547,
в Туркестанской области - 138.
Всего в стране выздоровело 1 114 833 человека от COVID-19.