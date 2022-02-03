Глава Роспотребнадзора: Коронавирус «разучился» проникать в легочную ткань

Коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

Попова отметила, что свойство вируса – постоянно меняться. Коронавирус ищет «лучшую форму», которая адаптирует его к организму человека.

В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань. Анна Попова

Она уточнила, что «Омикрон» преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

Тяжелые формы, которые наблюдались раньше, он не провоцирует. Но еще неизвестно, какие будут осложнения, – с момента появления инфекции прошло мало времени. По ее словам, главная задача для человека – не заболеть.

«Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 года. По мнению ученых, многое указывает на высокую заразность этого штамма и его устойчивость к защитным антителам. Самым надежным способом защиты остается вакцинация.