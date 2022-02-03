Дания отменяет карантинные меры при росте заражений

Правительство Дании приняло решение отказаться от большинства карантинных ограничений с 1 февраля 2022 года, несмотря даже на прирост заражений, сообщает Deutsche Welle.

Датчане больше не обязаны носить маску в людных местах, предъявлять паспорта вакцинации и делать тесты на коронавирус. Массовые мероприятия могут проходить без ограничения числа участников. Стадионы, бары, клубы разрешено забивать до отказа.

Мы говорим «прощай» ограничениям и «здравствуй» жизни, которую мы знали до пандемии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Важной предпосылкой для снятия ограничений стал и высокий уровень вакцинации от коронавируса в стране. 81,4% населения Дании сделали две прививки от коронавируса, а 61% жителей – еще и бустерную прививку.

По словам датского премьера, основное внимание власти уделяют тому, сколько пациентов столкнулись с осложнениями после заражения коронавирусом и сколько людей было госпитализировано. Эти показатели в Королевстве идут на убыль. По данным министра здравоохранения Дании Магнуса Хеунике, с начала января число пациентов в палатах интенсивной терапии сократилось наполовину.

И все же некоторые карантинные правила сохранятся в Дании в ближайшее время. Так, ношение маски остается обязательным в больницах и учреждениях по уходу за больными и немощными людьми. Посетители этих учреждений должны будут также предъявлять справку о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, чтобы защитить наиболее уязвимые группы.

В течение ближайших четырех недель в Дании продолжат действовать и ограничения на въезд для непривитых от COVID-19. По истечении этого срока непривитые и невакцинированные от коронавируса путешественники смогут посещать Данию, однако они должны будут сдать тест на COVID-19 перед прибытием в страну или в течение 24 часов после пересечения границы.