Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:24 03.02.2022

Прямой эфир ПРАВМЕДИА: Взыскание проблемной задолженности

юридические вопросы Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: «Взыскание проблемной задолженности», передает Zakon.kz.

О взыскании проблемной задолженности:

  • Как правильно оценить риски неисполнения обязательства со стороны контрагента.

  • Какая ответственность грозит за неисполнение обязательства.

  • Каких прав могут лишить должника.

  • Как урегулировать спор в досудебном порядке.

  • О судебном порядке взыскания и применении обеспечительных мер.

  • Как быть, если имущество должника находится в общей совместной собственности.

  • Об особенностях принудительного исполнения решений суда.

  • Банкротство, субсидиарная ответственность.

  • Как и когда можно обжаловать действия ЧСИ и еще много важного.

Ведущий – Илья Князев, управляющий партнер GuardaLawyers, член ПЮК «Палата профессиональных юридических консультантов», эксперт Республиканской акции «Народный юрист».

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Оксана Житникова
Казахстан
Бауыржан Байбек обратился к казахстанцам
02.02.2022
Средняя зарплата в Казахстане превысила 275 тысяч тенге
02.02.2022
В каких случаях запрещена фото- и видеосъемка
02.02.2022
Назначен новый исполнительный секретарь партии Nur Otan
02.02.2022
В Казахстане предложили повысить черту бедности
02.02.2022
Главная Топ LIVE Все