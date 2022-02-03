Прямой эфир ПРАВМЕДИА: Взыскание проблемной задолженности
О взыскании проблемной задолженности:
Как правильно оценить риски неисполнения обязательства со стороны контрагента.
Какая ответственность грозит за неисполнение обязательства.
Каких прав могут лишить должника.
Как урегулировать спор в досудебном порядке.
О судебном порядке взыскания и применении обеспечительных мер.
Как быть, если имущество должника находится в общей совместной собственности.
Об особенностях принудительного исполнения решений суда.
Банкротство, субсидиарная ответственность.
Как и когда можно обжаловать действия ЧСИ и еще много важного.
Ведущий – Илья Князев, управляющий партнер GuardaLawyers, член ПЮК «Палата профессиональных юридических консультантов», эксперт Республиканской акции «Народный юрист».
Участие бесплатное по предварительной регистрации.