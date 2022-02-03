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Законодательство РК
09:41 03.02.2022

Ограбили ломбард на 300 млн тенге: в Кызылорде задержаны мародеры

задержание мародеров Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Кызылорде задержали две группы мародеров, ограбивших самый крупный ломбард города во время январских массовых беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает «Хабар 24», по делу проходят шесть подозреваемых.

Часть украшений, спрятанных на стройке, удалось вернуть.

Все фигуранты находятся в изоляторе временного содержания. Следствие по делу продолжается.

В качестве вещественного доказательства у подозреваемых изъяты похищенные золотые изделия: 125 колец, 22 колье, 7 браслетов и золотые часы в количестве трех штук. Кроме того, изъят похищенный ими ноутбук. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 188 УК РК.Самат Искаков, начальник отдела Управления криминальной полиции областного ДП

Анастасия Московчук
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