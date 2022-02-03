09:46 03.02.2022
Легитимность фискального чека можно проверить – КГД
Фото: egov.kz
В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, как изготовить поддельные чеки и квитанции. В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, что легитимность выданного чека контрольно-кассовой машины можно проверить, передает Zakon.kz.
В Комитете напомнили, что на территории республики денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных, модели которых включены в государственный реестр.
При применении контрольно-кассовой машины осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.
В настоящее время имеется возможность проверить легитимность выданного чека ККМ на официальном сайте оператора фискальных данных, на сайте КГД МФ РК и на портале «электронного правительства».