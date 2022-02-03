Легитимность фискального чека можно проверить – КГД

В Комитете напомнили, что на территории республики денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных, модели которых включены в государственный реестр.

При применении контрольно-кассовой машины осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.

В настоящее время имеется возможность проверить легитимность выданного чека ККМ на официальном сайте оператора фискальных данных, на сайте КГД МФ РК и на портале «электронного правительства».