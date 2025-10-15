#АЭС в Казахстане
Финансы

Хорошую новость сообщили казахстанцам по выплате вознаграждений по фискальным чекам

Касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 16:27 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана к гражданам обратились с хорошей новостью. Им рассказали о расширении пилотного проекта "Salyq кэшбэк" по выплате вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин (ККМ), сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что "Salyq кэшбэк" в текущем году был запущен поэтапно: с 15 марта, 15 апреля, 15 мая, 15 июня и 15 июля. Проект направлен на стимулирование получения фискальных чеков у субъектов микро- и малого бизнеса посредством выплаты вознаграждений.

"С 15 октября 2025 года к проекту присоединяется Талдыкорган (область Жетысу)", – говорится в сообщении комитета, распространенном в среду.

Участие в проекте "Salyq кэшбэк" может принять любой желающий. Для этого необходимо:

  • Получить фискальный чек при оплате товаров или услуг.
  • Отсканировать штрих-код с чека в специальном мобильном приложении "Amian" и получить кешбэк в размере 2% от суммы покупки.

Полученные средства можно перевести на банковскую карту либо зачислить на баланс мобильного телефона.

По состоянию на октябрь 2025 года сумма выплаченного кешбэка превысила 127 млн тенге.

Кроме того, на территориях, где реализуется пилотный проект, наблюдается положительная динамика: количество выданных чеков увеличилось на 48%, а общая сумма по ним – на 38%.

Дополнительно комитетом на территории всей страны реализуются иные мероприятия по стимулированию получения фискальных чеков с использованием мобильного приложения "Amian":

  • Акция "Требуй чек – выиграй приз!"
  • Акция "Бәйге".
  • Акция "Требуй чек – выиграй приз от Halyk Bank!"

Начисление вознаграждений осуществляется оператором ТОО "IT Analytics" через мобильное приложение "Amian", доступное для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

Фото: Telegram/kgdmfrk

Комитет государственных доходов призывает граждан активно участвовать в указанных проектах и акциях, способствующих развитию прозрачности расчетов и формированию налоговой культуры.

Комитету госдоходов добавили новые функции

Пилотный проект "Salyq кэшбэк" стартовал с 15 марта 2025 года.

