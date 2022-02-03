В Казахстане изменились правила возмещения ущерба пострадавшим от беспорядков

Так, говорится, что возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах, произошедших в январе 2022 года, производится путем возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества, принадлежащего указанным категориям, за исключением застрахованного имущества.

Случаи угона транспортных средств расследуются в рамках уголовного законодательства, за исключением доказанных фактов уничтожения транспортных средств в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года.

Основанием для возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества является решение Региональной комиссии по определению имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года, создаваемой решением местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы или комиссий по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства Фонда поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве» или Фонда «Жаңа Алатау».

Стоимость утраченного имущества или стоимость работ на восстановление поврежденного имущества возмещаются владельцу имущества путем выплаты ему денежных средств из одного из следующих источников:

из государственного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством;

из частных средств Фонда поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве» или Фонда «Жаңа Алатау».

Размер возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества определяется, исходя из расходов, необходимых для восстановления (ремонта) поврежденного имущества, или размера уценки имущества вследствие его повреждения либо стоимости утраченного имущества по рыночным ценам, действующим в данной местности на момент возмещения стоимости имущества, с учетом износа утраченного или поврежденного имущества.

Как отмечается, расходы на восстановление поврежденного недвижимого имущества подтверждаются сметой или калькуляцией затрат на его восстановление.

Для возмещения стоимости утраченного или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества владелец имущества представляет в Региональную комиссию или комиссии фондов посредством электронной платформы «InfoKazakhstan.kz» заявление, удостоверенное электронно-цифровой подписью, о возмещении причиненного имущественного вреда, заполненное по установленной форме.

В случае невозможности личного обращения владельца имущества с заявлением о возмещении причиненного имущественного вреда могут обратиться лица, действующие на основании доверенности.

Заявление о возмещении причиненного имущественного вреда рассматривается Региональной комиссией или комиссиями фондов в течение пяти календарных дней с даты его поступления на электронную платформу «InfoKazakhstan.kz».

К заявлению о возмещении причиненного имущественного вреда владелец имущества представляет копию постановления органа, ведущего уголовное преследование, о признании владельца имущества потерпевшим по уголовным делам, связанным с массовыми беспорядками в отдельных регионах в январе 2022 года, а также:

для индивидуальных предпринимателей – копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, талон индивидуального предпринимателя, а для юридических лиц – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы; заявление о том, что имущество не застраховано, либо сформировать электронную копию договора страхования (при наличии). По решению Региональной комиссии проводится возмещение ущерба застрахованному имуществу в случае, если, согласно условиям договора страхования, ущерб в ходе массовых беспорядков, ЧП не является страховым случаем; письменное уведомление владельца имущества о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за достоверность предоставляемых документов; письменное уведомление оценочных, экспертных или иных привлекаемых для определения размера ущерба лиц о том, что они предупреждены об уголовной ответственности за достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ими документах; счет-фактуру либо счет на оплату услуг оценочных и иных привлекаемых компаний для определения размера ущерба; для поврежденного движимого имущества – смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат; для идентифицируемого движимого имущества, не подлежащего восстановлению, – отчет об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба; для товарно-материальных ценностей – согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота; для утраченного оборудования – отчет об обнаружении фактов кражи (хищения), выпущенный аудиторской организацией; иные документы, фото и видеоматериалы, подтверждающие факты повреждения, уничтожения или хищения имущества в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года (в случае наличия).

По восстановлению недвижимого имущества необходимо представление следующих документов:

для технически сложных объектов – заключение по техническому обследованию, подписанное и заверенное аккредитованной экспертной организацией;

для технически несложных объектов – заключение по техническому обследованию, подписанное и заверенное экспертом по техническому обследованию;

для индивидуальных предпринимателей – копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, талон индивидуального предпринимателя, а для юридических лиц – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица.

В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие беспорядков, произошедших в отдельных регионах, предоставляются копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

заявление от собственника недвижимого имущества (либо от его представителя по доверенности) в произвольной форме;

технический паспорт объекта недвижимости (жилища).

В случае утраты или уничтожения такого документа предоставляются дубликаты либо копия данного документа, полученная в порядке и сроки, определенные законодательством;

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданная Государственной корпорацией «Правительство для граждан»;

по текущему ремонту – дефектная ведомость и сметная документация, составленная согласно государственным нормативам в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утверждается акимами районов или городов областного значения (в случае ее применимости для субъектов малого и среднего предпринимательства);

по капитальному ремонту и реконструкции – проектно-сметная документация, получившая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов и со сметным расчетом.

По транспорту, не подлежащему восстановлению, предоставляются:

подтверждение наличия автотранспортного средства и правоустанавливающие документы, выданные государственным органом по регистрации учета автомобилей; отчет об оценке с учетом износа; заявление об отсутствии договора полного страхования транспортного средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (КАСКО).

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 5 января 2022 года, и действует до 1 января 2023 года.