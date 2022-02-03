Лучшие исторические сериалы - что посмотреть на выходных

Люди в 21 веке не особо любят читать исторические книги или смотреть документальные фильмы. Зато сериалы, снятые по мотивам исторических событий, смотрят с удовольствием. Художественные элементы, романтика, красивые костюмы и живописные пейзаж – все это не может не привлечь внимание зрителей. Итак, ТОП-5 лучших зарубежных исторических сериалов по версии afisha.ru.

1. «Викинги». Сериал является скорее художественным с историческими элементами – он вольно освещает скандинавские саги о набегах викингов. Он не строго придерживается дат и спокойно совмещает личностей, живших в разные временные периоды. Главный герой – конунг Рагнар Лодброк, который якобы является потомком бога Одина. В сериале так же есть и мистический фон: провидцы, воплощения богов, призраки и связь между близкими.

2. «Спартак: Кровь и песок». Гладиаторские бои, политические интриги, красивые женщины – это история пленного фракийца Спартака, которого отправляют в Капую. Там Спартак вынужден драться на арене, где его замечает ланиста Квинт Лентулий Батиат и покупает фракийца для своей школы гладиаторов.

3. «Тюдоры». Один из самых дорогостоящих сериалов телеканала Showtime. Сериал посвящен времени правления английского короля Генриха VIII. Сериал довольно зрелищный: политические интриги при дворе, многочисленные жены монарха, международные и религиозные конфликты. На протяжении четырех сезонов рассказывается история жизни короля: от амбициозного молодого юноши до самой старости.

4. «Последнее королевство». Сериал повествует о годах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, который отвоевал английские земли у датских викингов. Главный герой – Утред, похищенный еще в детстве потомок благородного саксонского рода. Будучи воспитанным как викинг, он должен будет решить, чью сторону примет в сражении за Британию.

5. «Великая». «Диснеевская принцесса» Эль Фэннинг в роли Екатерины Великой – звучит довольно заманчиво. В сериале юная Екатерина из обедневшей семьи выходит замуж за императора Петра 3 – болвана, деспота с серьезными детскими травмами. В качестве подарка на свадьбу он дарит своей жене медведя, а во дворце хранит мумию матери.