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11:15 03.02.2022

Astana Qazaqstan Team начала сезон с Тура Валенсии

Велоспорт Тур Валенсии Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Казахстанская профессиональная велокоманда Astana Qazaqstan Team открыла 2022 год стартом на испанской многодневке «Вуэльта Валенсии», сообщает Zakon.kz.

Казахстанский велоклуб заявил на старт этих престижных состязаний семь спортсменов, но гонщики «Астаны» Фабио Феллине и Антонио Нибали снялись с соревнований. Как передает пресс-служба команды, у Фабио подозрения на COVID-19, а у Антонио выявлен гастроэнтерит.

По итогам первого горного этапа лучший результат у Astana Qazaqstan Team показал испанец Давид Де ла Крус, который финишировал на 10-м месте.

Велоспорт Тур Валенсии 1 этап

Фото: Instagram/daviddlax

Результаты остальных велосипедистов казахстанской велодружины: Винченцо Нибали (22), Андрей Зейтц (35), Александр Рябушенко (61) и Мануэль Боаро (81).

«Вуэльта Валенсии» — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам автономного сообщества Валенсия, Испания, проходит с 1929 года. В 1999 году победителем этой гонки стал легендарный казахстанский велосипедист Александр Винокуров.  

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