Astana Qazaqstan Team начала сезон с Тура Валенсии

Казахстанский велоклуб заявил на старт этих престижных состязаний семь спортсменов, но гонщики «Астаны» Фабио Феллине и Антонио Нибали снялись с соревнований. Как передает пресс-служба команды, у Фабио подозрения на COVID-19, а у Антонио выявлен гастроэнтерит.

По итогам первого горного этапа лучший результат у Astana Qazaqstan Team показал испанец Давид Де ла Крус, который финишировал на 10-м месте.

Фото: Instagram/daviddlax

Результаты остальных велосипедистов казахстанской велодружины: Винченцо Нибали (22), Андрей Зейтц (35), Александр Рябушенко (61) и Мануэль Боаро (81).

«Вуэльта Валенсии» — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам автономного сообщества Валенсия, Испания, проходит с 1929 года. В 1999 году победителем этой гонки стал легендарный казахстанский велосипедист Александр Винокуров.

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