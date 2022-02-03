Тело в мусорном контейнере – в Шымкенте задержали подозреваемого

Как сообщили в городском департаменте полиции, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 99 УК РК, создана следственно-оперативная группа, назначены соответствующие экспертизы.

Установлен житель города Шымкента 1970 года рождения, который свою вину полностью признал. Пресс-служба ДП Шымкента

В ведомстве отметили, что в настоящее время уголовное дело на стадии расследования.