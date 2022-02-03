11:24 03.02.2022
Тело в мусорном контейнере – в Шымкенте задержали подозреваемого
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Шымкенте в мусорном контейнере нашли тело женщины. Полицейские задержали подозреваемого, передает Zakon.kz.
Как сообщили в городском департаменте полиции, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 99 УК РК, создана следственно-оперативная группа, назначены соответствующие экспертизы.
Установлен житель города Шымкента 1970 года рождения, который свою вину полностью признал.Пресс-служба ДП Шымкента
В ведомстве отметили, что в настоящее время уголовное дело на стадии расследования.
Тело женщины нашли в мусорном контейнере в Шымкенте
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