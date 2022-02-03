Авитаминоз: почему опасно заниматься самолечением

Чем ближе весна, тем чаще звучат призывы бороться с оставшимся после зимы авитаминозом и принимать дорогостоящие витаминные комплексы. «Витамины» предлагают в аптеках «в довесок» к необходимым лекарствам, ими пестрят разномастные рекламные объявления. Однако, по словам специалиста, небольшой недостаток витаминов в организме не имеет ничего общего с авитаминозом, а бездумный прием биодобавок может привести к нежелательному эффекту.

Фото: из личного архива

Люди зачастую путают понятия «авитаминоз» и «гиповитаминоз», это распространенная ошибка. В случае гиповитаминоза речь идет о недостатке витамина, что может ухудшить состояние здоровья, но не представляет смертельной опасности. Авитаминозом называют куда более серьезную патологию, которая до недавнего времени могла привести к летальному исходу, – если люди заболевали цингой, пеллагрой. Сейчас питание стало более разнообразным, повысился уровень медицины, и авитаминоз практически не встречается. Но фармкомпании продолжают культивировать в людях страх перед авитаминозом. Рафаиль Кипшакбаев

Основные необходимые витамины поступают в организм с едой, поэтому любой дефицит свидетельствует в первую очередь о несбалансированном питании. Кроме того, гипо- и авитаминоз могут спровоцировать:

Проблемы пищеварительной системы (нарушение работы тонкого кишечника из-за дефицита ферментов, хроническое расстройство переваривания и всасывания питательных веществ и прочее).

Наследственные особенности обмена жирорастворимых нутриентов, витаминов группы В, фолиевой кислоты.

Проблемы транспортных белков, из-за которых витамины, поступая в достаточном количестве, не попадают к нужным органам и системам.

Сбои в обмене веществ на клеточном уровне — при нарушении биохимических процессов внутри клетки нутриенты не переходят в активную форму либо исключаются из метаболических реакций организма.

Употребление антивитаминов — органических соединений, подавляющих биологическую активность витаминов.

Попадание в организм токсичных веществ из-за низкого качества питьевой воды, повышенного радиационного фона, воздуха с большой долей вредных примесей.

Временный витаминный дисбаланс при беременности или из-за стресса.

Симптомы

Симптомы авитаминоза и гиповитаминоза разнятся в зависимости о того, какого именно микроэлемента не хватает организму.

Нехватка даже одного витамина способна привести к нарушению обменных процессов, стать причиной хронических заболеваний, проблем с весом. Так, например, если в рационе много углеводов, организму требуются витамины В1, В2, и С. При недостатке в меню белка часто нарушается преобразование каротина в витамин А. Курение повышает потребность в витамине С. Антибиотики снижают усвоение витаминов группы В и железа. Избыток кофеина затрудняет усвоение никотиновой кислоты и, опять же, витаминов группы В. Рафаиль Кипшакбаев

Дефицит витамина А проявляется в виде офтальмологических и дерматологических проблем. Развивается так называемая «куриная слепота» — ухудшение зрения в условиях недостаточной освещенности.

Малое количество витамина D в организме негативно отражается на фосфорно-кальциевом обмене, что может привести:

— у взрослых и пожилых людей — к болям в костях, частым переломам, остеопорозу, остеомаляции (нарушению минерализации костей);

— у детей — к задержке роста, проблемам со скелетом, развитию рахита.

Помимо этого, проявлением дефицита витамина D в некоторых случаях считают бессонницу, потерю аппетита и веса, мышечные судороги, общую слабость.

От содержания витамина Е зависят гемолитические (связанные с образованием гемоглобина) процессы организма. Дефицит нутриента приводит к распаду эритроцитов, вследствие чего:

— снижается репродуктивная функция;

— нарушается координация;

— появляется дистрофия мышц;

— развивается анемия;

— ухудшается состояние кожи и волос.

Острый дефицит аскорбиновой кислоты вызывает цингу — заболевание, симптомами которого являются повышенная кровоточивость десен, расшатывание и выпадение зубов, проблемы в работе почек, сердца, внутренние кровоизлияния. При умеренной нехватке витамина может наблюдаться покраснение десен и их отечность, долгое заживление ран, боли в суставах.

Самое важное о витамине C: нет, он не помогает реже простужаться, не уменьшает интенсивность простуды, а если и сокращает ее продолжительность – что, кстати, тоже под вопросом, то всего на 12 часов или около того. Рафаиль Кипшакбаев

Врач напомнил, что витамин С действительно очень нужен организму, но получить его в достаточном количестве можно, включив в рацион цитрусовые, болгарский перец, капусту и клубнику. А вот есть привычные «аскорбинки», как конфеты, плохая идея: переизбыток приводит к нарушению инсулинового ответа на углеводы, расстройству кишечника и повышению риска образования камней в почках.

От объема витаминов группы В зависят энергетические процессы. Их недостаток проявляется слабостью, утомляемостью, частыми головными болями, одышкой, снижением умственной деятельности.

Какие анализы стоит сдать при подозрении на недостаток витаминов?

Дефицит витаминов имеет специфические симптомы, потому предварительный диагноз может поставить врач общего профиля – терапевт или педиатр – на основании первичного осмотра и сбора анамнеза.

Для уточнения пациенту могут назначить:

— расширенный анализ крови;

— анализ уровня жиро- и водорастворимых витаминов;

— гормональные исследования.

Если проблема вызвана внутренними патологиями, понадобится участие врачей другого профиля: диетологов, гастроэнтерологов и т.д.

От себя добавим, что исследование на уровень витаминов – удовольствие не из дешевых. Анализ на вышеупомянутые водорастворимые витамины обойдется в 36 тыс. тенге, жирорастворимые – 34 тыс. тенге.

Профилактика гипо- и авитаминоза

Хорошим способом профилактики гиповитаминоза Рафаиль Кипшакбаев назвал питание по принципу «гарвардской тарелки»: большую ее часть занимают овощи, затем идут белки, цельнозерновые культуры и фрукты. А вот от самовольного приема витаминно-минеральных комплексов призвал отказаться.

Это может спровоцировать другую болезнь – гипервитаминоз, приводящий к острому расстройству физиологических процессов организма. Гипервитаминоз возможен при злоупотреблении жирорастворимыми витаминами D, A, E и K. Для метаболизма этих витаминов важно, чтобы организм нормально усваивал жиры, так как запасы этой группы витаминов хранятся в печени. В результате может случиться отравление. Избыток витамина D может вызвать нарушение обмена веществ, а прием в повышенных дозах витаминов С, Е, А ухудшает течение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, влияет на развитие эмбриона и может быть токсичным. Передозировка жирорастворимых витаминов особенно опасна для человека. Она в основном проявляется симптомами, связанными с токсическим поражением печени, такими как слабость, вялость, снижение аппетита, боли в суставах, сухость кожи, боли в животе, нарушение сна. Рафаиль Кипшакбаев

Специалист добавил, что витамины должен назначать лечащий врач.