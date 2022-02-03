Не передавать диагностику ВИЧ-инфекции частным медцентрам попросила сенатор

Обращаясь с депутатским запросом на имя главы правительства Алихана Смаилова, сенатор напомнила, что согласно новой Концепции защиты и развития конкуренции до 2026 года диагностика ВИЧ-инфекции должна быть передана частным медцентрам и лабораториям. Однако, как считает Альназарова, это повлечет за собой ряд проблем, которые в будущем ухудшат ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в стране. Концепция предусматривает передачу в конкурентную среду лишь первого этапа диагностики ВИЧ. По ее словам, в случае положительного результата анализа это приведет к разрыву последовательного алгоритма по установлению путей и факторов передачи, поиску и обследованию контактных.

Ранее в Казахстане был опыт передачи в конкурентную среду исследований на инфекции, передаваемые половым путем и гепатиты. В результате мы потеряли контроль за распространением данных заболеваний. На сегодняшний день в стране отсутствует достоверная статистика по ним и, соответственно, нет программы реагирования на данные инфекции. Депутат Сената Парламента РК Акмарал Альназарова

Также депутат озвучила неутешительную статистику международного опыта. По ее словам, в соседней России также передавали 1 этап ВИЧ-исследования в конкурентную среду, что привело к ускоренным темпам распространения этого заболевания. В итоге через несколько лет они были вынуждены вернуть диагностику ВИЧ-инфекции в государственные медучреждения.

В связи с этим, обращаясь к главе Кабмина, сенатор попросила не передавать диагностику ВИЧ-инфекции в конкурентную среду без соответствующей системной подготовки и тщательного изучения вопроса.