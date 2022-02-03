Казахстан впервые откроет свой павильон на Венецианской Биеннале

Биеннале – это мероприятие для сферы искусства, как Олимпийские игры для спортсменов. На Биеннале в Венеции художники стран со всего мира языком современного искусства говорят о проблемах, волнующих все человечество в данный период времени, и в то же время рассказывают о своей стране.

Собственного павильона у Казахстана на Венецианской Биеннале никогда не было. Павильон СССР полностью перешел России, а получить разрешение на то, чтобы возвести свой, – дело весьма непростое. Но современное искусство нашей страны было представлено с 2005 по 2013 год в рамках павильона стран Центральной Азии, а позже – в рамках самоорганизованных инициатив от разных культурных институций.

На предыдущей Биеннале в 2019 году Казахстан никак не был представлен, хотя планы открытия собственного павильона имелись и тогда. Но в итоге не получилось, а на Биеннале-2019 о регионе Казахстана и Центральной Азии напоминала только одна инсталляция.

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Венецианская Биеннале проходит раз в два года, но в связи с пандемией организаторам пришлось взять паузу на три года.

Традиционно тему очередной Биеннале определяет куратор центрального павильона, и все художники-участники Биеннале должны так или иначе ее придерживаться. В 2022 году куратором выбрали Чечилию Алемани. Она предложила тему «Молоко снов» (The Milk of Dreams) в честь одноименной книги британской художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011), созданной в 1950-х годах в Мексике. Книга наполнена волшебными историями, в которых каждый может измениться, трансформироваться силой своего воображения.

Представить Казахстан на Венецианской Биеннале 2022 года доверили трансдисциплинарному коллективу ORTA, в состав которого входят Александра Морозова, Рустем Бегенов, Дарья Джумеля, Александр Баканов и Сабина Куангалиева.

Они планируют в своей работе совместить главную тему Биеннале-2022 (волшебные истории) с идеями легендарного алматинского художника Сергея Калмыкова (1891-1967), который, как и Леонора Каррингтон, в своем творчестве отправлялся в далекие путешествия по миру своих фантазий и оказал огромное влияние на последующие поколения современных художников в нашем регионе.