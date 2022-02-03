В МИД ответили на заявление правозащитников по событиям трагического января

Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, в МИД РК поступило обращение Human Rights Watch с информацией о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий в Казахстане, также HRW была опубликована информация о других нарушениях в отношении задержанных лиц.

В этой связи в МИД Казахстана заявили следующее.

Республика Казахстан осуждает возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами. Пресс-служба МИД РК

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что расследование вооруженных беспорядков должно быть беспристрастным и проводиться в рамках закона. Строгое соблюдение прав задержанных лиц и справедливое судебное разбирательство должно быть непреложным требованием.

Глава государства призвал Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел при проведении следственных мероприятий обеспечить соблюдение Конституции и Уголовно-процессуального кодекса страны, которые запрещают применение пыток и иное жестокое обращение.

Любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений. В целях беспрепятственного и оперативного получения гражданами необходимой информации и подачи жалоб, в том числе на действия сотрудников полиции, открыта «горячая линия». Пресс-служба МИД РК

По данным Генеральной прокуратуры РК, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел.

Генеральная прокуратура и другие следственные органы РК готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай, поднимаемый казахстанской и международной общественностью. Пресс-служба МИД РК

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, для мониторинга соблюдения прав задержанных Уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой, членам Национального превентивного механизма по предотвращению пыток (НПМ) и Национального совета общественного доверия предоставлен доступ в учреждения пенитенциарной системы.

Региональные группы НПМ провели 97 независимых мониторингов в 83 закрытых учреждениях в 16 регионах Казахстана. На имя омбудсмена по правам человека поступило 48 обращений граждан о нарушениях их прав, которые находятся в процессе рассмотрения.

Кроме того, по предложению региональных групп обеспечен доступ адвокатов и гражданских медиков к задержанным и арестованным.

Авторитетные представители гражданского общества, включая правозащитников и юристов, создали общественные комиссии по расследованию январских событий.

Казахстан привержен всем своим обязательствам в области защиты прав человека и готов к открытому диалогу и сотрудничеству с международными неправительственными организациями. В частности, достигнута договоренность о проведении встречи министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом. Пресс-служба МИД РК

В ведомстве подчеркнули, что «Республика Казахстан также продолжает активное взаимодействие с органами и механизмами ООН в области прав человека».