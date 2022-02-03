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13:31 03.02.2022

В Минэнерго рассказали, сколько топлива осталось в Казахстане

Бензин, заправка, Минэнергетики РК Фото: Zakon.kz
Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, сколько запасов бензина и дизеля есть в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Благодаря стабильной работе НПЗ мы также сформировали комфортные остатки нефтепродуктов. По состоянию на 2 февраля совокупные остатки по дизельному топливу составляют 315,4 тыс. тонн. В сравнении с 1 октября остатки увеличились на 113,8 тыс. тонн. Запасы бензина марки АИ-92 составляют 299,2 тыс. тонн. По сравнению с 1 октября остатки увеличились также почти на 70 тыс. тонн. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Глава Минэнергетики напомнил, что в Казахстане сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов (с учетом налога на добавленную стоимость) на следующем уровне:

  • бензин марок Аи-92/Аи-93 – 182 тенге за литр;

  • бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;

  • дизельное топливо – от 230 до 260 тенге за литр в зависимости от региона.

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