В Минэнерго рассказали, сколько топлива осталось в Казахстане

Благодаря стабильной работе НПЗ мы также сформировали комфортные остатки нефтепродуктов. По состоянию на 2 февраля совокупные остатки по дизельному топливу составляют 315,4 тыс. тонн. В сравнении с 1 октября остатки увеличились на 113,8 тыс. тонн. Запасы бензина марки АИ-92 составляют 299,2 тыс. тонн. По сравнению с 1 октября остатки увеличились также почти на 70 тыс. тонн. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Глава Минэнергетики напомнил, что в Казахстане сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов (с учетом налога на добавленную стоимость) на следующем уровне: