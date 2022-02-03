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14:16 03.02.2022

Решения о строительстве АЭС пока нет – Минэнерго

АЭС, строительство, атомная энергия Фото: Pixabay
Вопрос о строительстве АЭС очень тонкий, поэтому никаких решений пока нет. Об этом сообщил на брифинге министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает корреспондент Zakon.kz.
Строительство АЭС – вопрос очень тонкий, поэтому здесь никаких решений в прогнозном балансе до 2035 года нет, будем мы строить или нет. Рассматриваются разные вопросы. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Он напомнил, что на сегодняшний день в стране ведется зеленая политика. Как переходное, более чистое топливо используется газ, но в целом рассматриваются разные варианты.

АЭС – лишь одна из опций, которые могут рассматриваться. Но этот вопрос очень тонкий, он требует максимального изучения, с привлечением общественности в первую очередь.Болат Акчулаков
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