Решения о строительстве АЭС пока нет – Минэнерго

Строительство АЭС – вопрос очень тонкий, поэтому здесь никаких решений в прогнозном балансе до 2035 года нет, будем мы строить или нет. Рассматриваются разные вопросы. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Он напомнил, что на сегодняшний день в стране ведется зеленая политика. Как переходное, более чистое топливо используется газ, но в целом рассматриваются разные варианты.