Kcell продолжает поддерживать МСБ после январской трагедии в Алматы

Программа поддержки МСБ включает: обеспечение врачей и сотрудников аэропорта связью, а также бесплатное предоставление роутеров Kcell с объемом интернет-трафика в 5 Гб.

В начале января компания пострадала от действий мародеров: нападения совершили на головной офис оператора, а также были разграблены шесть магазинов Kcell Store. Телеком-компания в короткое время восстановила работу бизнеса, не полагаясь на страховые выплаты. Несмотря на понесенный убыток, Kcell продолжал оказывать поддержку абонентам, в том числе и представителям МСБ.

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Фото: Kcell

Фото: Kcell

Чтобы поддержать бизнес, пострадавший в ходе массовых беспорядков в Алматы, оператор запустил специальную акцию «Роутер за 1 тенге». В ходе этой акции алматинские предприниматели обеспечиваются роутерами с поддержкой 4G, сим-картами и интернет-трафиком в 5 Гб на один месяц с момента подключения.

Чтобы получить роутер, необходимо заполнить заявку, либо позвонить по короткому номеру 701 или на городской +7 727 258 47 74. Услуга по предоставлению бесплатного роутера и интернет-пакета действует до конца марта.

Отметим, что на одну компанию можно бесплатно приобрести два роутера.

В тесном сотрудничестве с акиматом Алматы мы разработали меры поддержки МСБ, которые направлены на скорейшее восстановление от последствий январских событий. Наша сила в единстве, поэтому только вместе мы быстрее пройдем через трудности и станем сильнее. Kcell в рамках группы компаний «Казахтелеком» продолжит активную работу по поддержке своих абонентов. СЕО Kcell Юрий Харламов

В начале января Kcell поддержал порядка 70 больниц и поликлиник по всей стране, являющихся корпоративными клиентами оператора. Врачи, медсестры и остальные сотрудники этих медучреждений были обеспечены бесплатной связью во время режима ЧП и до конца января. Данная инициатива позволила медицинским работникам оставаться на связи с родными и близкими и выполнять свою работу в режиме чрезвычайного положения.

Дополнительно к этому, сотрудники аэропорта Алматы, входящие в список корпоративных клиентов, также получили бесплатную связь от Kcell на весь январь.

Кроме того, оператор увеличил кредитные лимиты корпоративных клиентов, подключил условный платеж по запросу, а также продлил доступ к связи и интернету у корпоративных клиентов при недостатке баланса на счету в течение всего января.