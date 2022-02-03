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Законодательство РК
14:52 03.02.2022

В Минэнерго прокомментировали удорожание газоперерабатывающего завода в Жанаозене

завод, Жанаозен, Министерство энергетики РК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал удорожание проекта по строительству газоперерабатывающего завода в Жанаозене, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ сообщили, что в ноябре экс-министр энергетики Магзум Мирзагалиев говорил, что стоимость данного завода составит 147 млрд тенге, но на днях вышел проект социально-экономического развития Мангистауской области, где завод оценили уже в 168 млрд тенге.

В этой связи они попросили разъяснить, что произошло за два месяца и привело к подорожанию завода почти на 21 млрд тенге.

Завод проектировался давно, поручение дали по завершению данного завода в программе – в 2023 году мы собираемся закончить. Вы должны понимать, что когда подобного рода заводы строят, к сожалению, львиная доля оборудования – это импорт. Поэтому в первую очередь на стоимость может влиять обменный курс. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

При этом министр заверил, что значительных отклонений, связанных с другими факторами, нет. На сегодня завершены проектные работы, получена госэкспертиза. Общественные слушания по этому проекту назначены на 8 февраля.

Давайте мы внимательно еще раз посмотрим. Я, по крайней мере, по проектным работам не видел значительных отклонений, которые могли бы привести к значительному росту стоимости именно в связи с конфигурацией самого завода или оборудования. На мой взгляд, это какая-то ценовая разница, но мы с этим вопросом разберемся. Глава Минэнергетики РК
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