15:04 03.02.2022
Фиктивные счета-фактуры на 3 млрд тенге выписали преступники в Алматы
Фото: Zakon.kz
Территориальный департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении преступной группы из семи человек, которая занималась незаконным обналичиванием средств, передает Zakon.kz
Преступная группировка во главе с Болат К. и Кыстаубаевой У. занималась выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.Пресс-служба АФМ РК
Установлено, что данные лица с 2018 по 2020 год оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные им коммерческие компании на общую сумму более 3 млрд тенге.
Отмечается, что в ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов также установлен факт выращивания запрещенных наркотических средств, в частности, обнаружено 849 г марихуаны.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст. 216, ч. 3 УК РК и осуждены к различным срокам лишения свободы от трех до 4,8 лет. Пресс-служба АФМ РК
Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано в ДП города Алматы.