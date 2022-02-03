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Законодательство РК
15:04 03.02.2022

Фиктивные счета-фактуры на 3 млрд тенге выписали преступники в Алматы

валюта казахстана Фото: Zakon.kz
Территориальный департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении преступной группы из семи человек, которая занималась незаконным обналичиванием средств, передает Zakon.kz
Преступная группировка во главе с Болат К. и Кыстаубаевой У. занималась выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.Пресс-служба АФМ РК

Установлено, что данные лица с 2018 по 2020 год оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные им коммерческие компании на общую сумму более 3 млрд тенге.

Отмечается, что в ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов также установлен факт выращивания запрещенных наркотических средств, в частности, обнаружено 849 г марихуаны.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст. 216, ч. 3 УК РК и осуждены к различным срокам лишения свободы от трех до 4,8 лет. Пресс-служба АФМ РК

Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано в ДП города Алматы.

Оксана Житникова
АФМ РК Алматы
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