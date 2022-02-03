Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:13 03.02.2022

Акции аэропорта Шымкента выставлены на торги

продажа аэропорта Шымкента Фото: gosreestr.kz
100% акций АО «Аэропорт «Шымкент» выставили на торги за 5 млрд 695 млн 225 тыс. тенге. Торги по передаче объекта в доверительное управление с правом выкупа пройдут 9 февраля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из объявления, гарантийный взнос составляет 854 283 750 тенге.

Победитель конкурса должен будет:

  • сохранить профиль деятельности аэропорта на период доверительного управления аэропортом;

  • улучшить техническое состояние аэропорта в период доверительного управления (обновление производственных помещений, реконструкция покрытия перрона, обновление техники) и модернизировать инфраструктуру аэропорта в целях приведения ее к современным стандартам в области гражданской авиации;

  • охранить существующие рабочие места и при необходимости создать новые рабочие места;

  • увеличить объем оказываемых аэропортом работ и услуг путем развития маршрутной сети из аэропорта;

  • выполнить ряд других условий.

Акциями АО «Аэропорт «Шымкент» обладает управление финансов Шымкента. Рыночная стоимость акций определена как разность между активами (6,2 млрд тенге) и обязательствами (550 млн тенге).

В 2021 году выручка общества составила 3,4 млрд тенге, прибыль — 250,3 млн тенге.

Лариса Черненко
Шымкент
Бауыржан Байбек обратился к казахстанцам
02.02.2022
В каких случаях запрещена фото- и видеосъемка
02.02.2022
Назначен новый исполнительный секретарь партии Nur Otan
02.02.2022
Назначены главные тренеры сборных Казахстана по тяжелой атлетике
02.02.2022
Туман и гололед ожидаются в Казахстане
02.02.2022
Главная Топ LIVE Все