Акции аэропорта Шымкента выставлены на торги
Как следует из объявления, гарантийный взнос составляет 854 283 750 тенге.
Победитель конкурса должен будет:
сохранить профиль деятельности аэропорта на период доверительного управления аэропортом;
улучшить техническое состояние аэропорта в период доверительного управления (обновление производственных помещений, реконструкция покрытия перрона, обновление техники) и модернизировать инфраструктуру аэропорта в целях приведения ее к современным стандартам в области гражданской авиации;
охранить существующие рабочие места и при необходимости создать новые рабочие места;
увеличить объем оказываемых аэропортом работ и услуг путем развития маршрутной сети из аэропорта;
выполнить ряд других условий.
Акциями АО «Аэропорт «Шымкент» обладает управление финансов Шымкента. Рыночная стоимость акций определена как разность между активами (6,2 млрд тенге) и обязательствами (550 млн тенге).
В 2021 году выручка общества составила 3,4 млрд тенге, прибыль — 250,3 млн тенге.