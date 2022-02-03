В Казахстане планируют ужесточить ответственность работодателя при травматизме работника

В частности, планируется разработка предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство РК в части:

совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма; внедрения риск-ориентированного механизма предоставления гарантий в виде дополнительного отпуска, сокращенного рабочего времени, повышенного размера оплаты труда, уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда.

Также предлагается рассмотреть вопрос усиления и установления административной ответственности работодателя при несвоевременном сообщении о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью.

Кроме того, планируется выработка методологических рекомендаций к оценке условий труда для любой профессиональной группы, в том числе по идентификации и измерению производственных факторов в особых условиях труда (подземные работы, на открытом воздухе и работы на высоте и т.п.).

Проект также предусматривает:

Пересмотр правил и норм выдачи работникам средств индивидуальной защиты в зависимости от результатов оценки профессионального риска;

Разработку методических рекомендаций к экономическому планированию затрат на охрану труда, оценки эффективности, в том числе в части создания онлайн-платформы по составлению бюджета затрат на охрану труда.

Рассмотрение вопроса аккредитации учебных организаций по проведению обучения и проверки знаний по безопасности и охране труда, а также внедрение онлайн платформы по проверке знаний в сфере охраны труда.

Как считают в Минтруда, принятие проекта постановления правительства повлечет положительные социально-экономические последствия, будет способствовать предупреждению и снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 17 февраля.