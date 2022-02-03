Погода без осадков ожидается в Казахстане

На большей части республики установится преимущественно погода без осадков.

Не севере страны ожидается снег с метелью. На западе – дождь, снег, гололед. Местами по республике – туман и усиление ветра. РГП «Казгидромет»

На севере, юге, востоке Алматинской области синоптики прогнозируют туман, в районе Жаланашколя – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области – туман, днем на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе Атырауской области, на северо-западе Мангистауской области – туман, на востоке, юго-востоке областей – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Костанайской области, ночью на северо-западе Северо-Казахстанской области – метель, усиление ветра до 15-20 м/с, на юге, юго-западе областей – туман.

В Актюбинской области в Мугалжарском районе – усиление ветра до 15-20 м/с. Днем на западе Карагандинской области – усиление ветра до 18 м/с.

На юге Акмолинской области, на севере Западно-Казахстанской области, на востоке Восточно-Казахстанской области, на севере, в центре Кызылординской области, на севере, ночью на востоке Павлодарской области – туман.