Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается погода без осадков 4 октября

Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается погода без осадков в Казахстане 4 октября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть территории РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Как отметили синоптики, лишь на западе, северо-западе пройдут дожди, на востоке – осадки (дождь, снег).

По республике – туманы, на севере, юге, западе страны – порывистый ветер.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, на поверхности почвы заморозки -1 градус, днем +15+17°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с . Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

Читайте также

Итоги 3 октября: пятое золото на Азиаде, ротации в Генпрокуратуре
Итоги 3 октября: пятое золото на Азиаде, ротации в Генпрокуратуре
Упавшего с лестницы мальчика выписали из больницы в Астане
Падение школьника с лестницы в Астане: пострадавшего мальчика выписали из больницы
В Астане возобновят строительство государственных детсадов
В Астане возобновят строительство государственных детсадов
Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
прослушка телефона
Названы признаки прослушки телефона
Как изменится жизнь казахстанцев с октября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с октября 2023 года
любовь
Любовный гороскоп на 3 октября: кто встретит свою судьбу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления