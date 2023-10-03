Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается погода без осадков 4 октября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть территории РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Как отметили синоптики, лишь на западе, северо-западе пройдут дожди, на востоке – осадки (дождь, снег).

По республике – туманы, на севере, юге, западе страны – порывистый ветер.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, на поверхности почвы заморозки -1 градус, днем +15+17°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с . Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.