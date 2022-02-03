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17:11 03.02.2022

Лидеры сборной Норвегии по биатлону могут пропустить Олимпиаду-2022

Биатлон Олимпиада-2022 Ковид-19 Фото: Instagram/johannesbo
Первые номера мужской и женской сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Тинес Бё и Ингрид Ландмарк Тандреволд под угрозой непопадания в состав участников будущих соревнований, сообщает Zakon.kz.

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Ингрид Тандреволд вошли в список лиц, контактировавших с теми, кто сдал положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом заявили представители Национального олимпийского комитета Норвегии. Спортсмены контактировали с одним из зараженных коронавирусом в самолете по пути в Пекин.

Сегодня утром нам сообщили, что Йоханнес и Ингрид находились в близком контакте с заразившимися. Ситуация не прояснена. Мы работаем с этим в группе здоровья. На данный момент это означает, что они могут тренироваться и соревноваться, но они должны есть в своих комнатах. Спортсмены будут иметь статус «контактных» до тех пор, пока не будет проведен контрольный тест на возможный источник инфекции.Врач сборной Норвегии Ола Бергер

Состязания биатлонистов на Олимпиаде-2022 начнутся 5 февраля смешанной эстафетой.

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