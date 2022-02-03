Самолет российской авиакомпании совершил экстренную посадку в Кызылорде

Об этом сообщается в Telegram-канале Uzbekistan airports.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс AFL-2870 по маршруту Санкт-Петербург – Самарканд, совершил экстренную посадку в Казахстане. Воздушное судно с 56 пассажирами на борту приземлилось в 10:56 по местному времени (в 11:56 по времени Нур-Султана. – Прим. ред.) в аэропорту города Кызылорда, – говорится в сообщении.

Причиной посадки стала пассажирка – гражданка Республики Узбекистан, которой из-за проблем с сердцем понадобилась экстренная медицинская помощь.

Экипаж принял решение произвести посадку самолета в ближайшем аэропорту. После посадки на аэродроме пассажирку забрала карета скорой помощи и госпитализировала в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи, – следует из сообщения.

Самолет российской авиакомпании с 55 пассажирами приземлился в аэропорту Самарканда в 12:20 по ташкентскому времени (13:20 по времени Нур-Султана).