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Мир

Самолет из Петербурга совершил экстренную посадку в московском аэропорту

самолет, посадка, авиарейсы, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 01:09 Фото: pixabay
Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Киров, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, причиной инцидента стало снижение параметров давления в гидросистеме.

Речь идет о самолете Boeing-738 российской авиакомпании "Победа".

"Сработал датчик одной из систем, поэтому командир принял решение о посадке на запасном аэродроме – Шереметьево. Пассажиры продолжат полет на резервном воздушном судне", – уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее стало известно о взрывах во Владимирской области России. Из-за пожара в местной воинской части, случилась детонация боеприпасов на складах. В регионе объявили ЧС и приступили к эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

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Андрей Дюсупов
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