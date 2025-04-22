Самолет из Петербурга совершил экстренную посадку в московском аэропорту
Фото: pixabay
Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Киров, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает Zakon.kz.
По информации ТАСС, причиной инцидента стало снижение параметров давления в гидросистеме.
Речь идет о самолете Boeing-738 российской авиакомпании "Победа".
"Сработал датчик одной из систем, поэтому командир принял решение о посадке на запасном аэродроме – Шереметьево. Пассажиры продолжат полет на резервном воздушном судне", – уточнили в пресс-службе авиакомпании.
Ранее стало известно о взрывах во Владимирской области России. Из-за пожара в местной воинской части, случилась детонация боеприпасов на складах. В регионе объявили ЧС и приступили к эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.
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