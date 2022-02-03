Токаев прилетел в Пекин

Об этом написал на странице в Facebook Берик Уали.

Завтра глава государства примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, – отметил пресс-секретарь президента.

5 февраля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых предполагается обсудить перспективы развития всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.