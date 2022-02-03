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18:46 03.02.2022

Токаев прилетел в Пекин

Касым-Жомарт Токаев, Пекин Фото: Facebook/Berik Uali
Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин, передает Zakon.kz.

Об этом написал на странице в Facebook Берик Уали.

Завтра глава государства примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, – отметил пресс-секретарь президента.

5 февраля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых предполагается обсудить перспективы развития всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.

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