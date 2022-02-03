18:46 03.02.2022
Токаев прилетел в Пекин
Фото: Facebook/Berik Uali
Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин, передает Zakon.kz.
Об этом написал на странице в Facebook Берик Уали.
Завтра глава государства примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, – отметил пресс-секретарь президента.
5 февраля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых предполагается обсудить перспективы развития всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.