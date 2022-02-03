19:04 03.02.2022
На Земле началась магнитная буря из-за вспышки на Солнце
Фото: pixabay
3 февраля около 9 утра на Земле началась магнитная буря уровня G1 после произошедшей 30 января вспышки на Солнце. Сейчас ее уровень оценивается как слабый, сообщает Zakon.kz.
Как передает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, январь оказался самым насыщенным геомагнитными событиями месяцем за последние годы.
В общепринятой классификации выделяют пять уровней магнитных бурь — от G1 до G5. Слабая буря приводит к незначительным нарушениям в работе энергосистем и может оказать влияние на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают неполадки в работе навигационных систем и скачки напряжения в электросетях.
Мощность магнитных бурь рассчитывается по шкале от 1 до 5. Но даже сравнительно слабая буря способна вызвать помехи в системах навигации и связи и вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.