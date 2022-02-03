На Земле началась магнитная буря из-за вспышки на Солнце

Как передает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, январь оказался самым насыщенным геомагнитными событиями месяцем за последние годы.

В общепринятой классификации выделяют пять уровней магнитных бурь — от G1 до G5. Слабая буря приводит к незначительным нарушениям в работе энергосистем и может оказать влияние на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают неполадки в работе навигационных систем и скачки напряжения в электросетях.

Мощность магнитных бурь рассчитывается по шкале от 1 до 5. Но даже сравнительно слабая буря способна вызвать помехи в системах навигации и связи и вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.