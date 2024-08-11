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Синоптик оценил начавшуюся на Земле магнитную бурю

магнитная буря, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 23:31 Фото: Telegram/Погода от шефа. Михаил Леус
Слабую магнитную бурю класса G1 зафиксировали на Земле, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram.

"Магнитная буря, которую прогнозировали уже в течение трех дней, наконец-то началась. (…) Получилось это только после 19:09 (по времени Астаны), именно с этого момента на Земле фиксируется слабая магнитная буря класса G1", – заявил эксперт.

По словам синоптика, в воскресенье утром возмущения геомагнитного поля уже пытались приблизиться к отметке в пять единиц индекса Кр, которая соответствует слабой магнитной буре, но произошло это во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что 11 августа 2024 года на Земле ожидался умеренный шторм, который продолжается уже три дня. Такая продолжительность магнитной бури может негативно сказаться на самочувствии.

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