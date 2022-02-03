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Законодательство РК
20:29 03.02.2022

Руководителем Департамента санэпидконтроля Алматы назначен Касымхан Алпысбайулы

Назначение главой ДСЭК Алматы Фото: пресс-служба ДСЭК Алматы
Новым руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы назначен Касымхан Алпысбайулы, сообщает Zakon.kz.

Руководитель аппарата Министерства здравоохранения РК Батырбек Абдильдин представил коллективу нового руководителя и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Касымхан Алпысбайулы родился 21 октября в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

В 2000 году окончил Казахский государственный медицинский университет по специальности «Гигиена и эпидемиология».

В 2006 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «Юриспруденция».

В 2009 году окончил Казахский национальной университет имени аль-Фараби по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2000 году в санитарно-эпидемиологической службе Бостандыкского района, разные годы работал санитарным врачом в санитарно-эпидемиологической службе районов города Алматы.

С 2009 по 2014 год – руководитель санитарно-эпидемиологической службы Жетысуского района города Алматы.

С 2014 года – руководитель санитарно-эпидемиологической службы Медеуского района города Алматы.

С 3 февраля текущего года назначен руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.

За достигнутые успехи в работе награжден ведомственными наградами «Отличник здравоохранения», «За вклад в развитие здравоохранения», медалью «Халық алғысы» и др.

Константин Вноровский
Алматы
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