Казахстан стартовал на Олимпиаде-2022: каковы шансы на победу и где Галышева?

Соревнования по фристайлу-могулу проходили вечером. И спортсменам, и зрителям было довольно холодно. Во время квалификации сыпал снежок, дул ветер. У зрителей и журналистов маски быстро становились мокрыми, а спортсменам выступать в такую погоду особенно сложно.

В женской части соревнований на первую квалификацию было заявлено четыре казахстанки. Чтобы напрямую попасть в финальный раунд, спортсменкам нужно войти в топ-10 по итогам квалификационного выступления. Лучший результат в первой квалификации из казахстанок продемонстрировала Аяулым Амренова – 66,82 балла (16-е место), показатель Олеси Граур – 57,18 балла (23-е место). Анастасия Городко допустила грубую ошибку и не получила оценки. Для 17-летней Граур и 16-летней Городко это первая Олимпиада в их карьере, и девушки большие молодцы, что сумели, несмотря на волнение и погоду, собраться, показать себя и доехать до финиша.

Я немного ошиблась на входе в трассу после первого прыжка. Но считаю, что все не так плохо. Эмоции позитивные ощущаю, все-таки это Олимпиада. Олеся Граур

Занятые в первой квалификации места позволили казахстанским девушкам получить право еще раз побороться за пропуск в финальный этап 6 февраля. Оставшиеся 10 мест разыграют в финальном раунде во втором квалификационном этапе.

Лидер казахстанской команды, бронзовая призерка Олимпиады-2018 и многократная призерка чемпионатов мира Юлия Галышева, на старт первой квалификации не вышла. Как нам стало известно, она выступит сразу во второй квалификации 6 февраля.

Решение пропустить первую квалификацию и выйти на старт сразу во второй было принято тренерским штабом. Решение соответствует регламентам международной федерации и согласовано с Оргкомитетом. Хочу подчеркнуть, что Юля была готова выступить и сегодня, но отрицательный результат ПЦР-теста пришел уже после того, как начались соревнования. Ситуация нестандартная, так же, как и вся организация Пекинских игр. ПЦР-тесты, которые ежедневно сдают все участники Игр, противоречивые, и с этим ежедневно сталкиваются практически все делегации. Самое главное, Юлия чувствует себя хорошо и решительно настроена на 6 февраля. Генеральный секретарь НОК Андрей Крюков

Главный тренер команды по фристайлу-могулу Елена Круглыхина поблагодарила болельщиков за слова поддержки.

Эта Олимпиада – одна из самых непредсказуемых. Она только началась, и уже произошло много удивительных вещей. Не волнуйтесь за нас, у наших спортсменов все хорошо, у Юли все хорошо, мы продолжаем работать. Просим всех болельщиков поддержать нас. Болейте за нашу команду! Елена Круглыхина

Одним словом, мы ждем с нетерпением выступления во второй квалификации всех четырех казахстанок и верим, что и Галышева, и Городко, и Амренова, и Граур смогут выступить на Олимпиаде в Пекине не хуже, чем на Чемпионате мира-2021 в Алматы (на домашнем мировом первенстве Галышева завоевала серебряную награду, а Городко – бронзовую).

В мужской части соревнований Казахстан представили два спортсмена – бронзовый призер Чемпионата мира-2021 Павел Колмаков и обладатель наград Кубка мира Дмитрий Рейхерд. К сожалению, Павел показал в первой квалификации далеко не весь свой потенциал, и полученные им 74,09 балла (17-е место) – лишь оценка за проезд. В текущем сезоне за свои выступления Павел получал оценки не ниже 79, а на Этапе Кубка мира в финской Руке с результатом 82,10 выиграл «серебро» (лидер первой квалификации Олимпиады канадец Микаэл Кинсбери получил 81,15 балла).

Дмитрий Рейхерд за прыжки с двух трамплинов и прокат по бугристой трассе удостоился от судей 75,43 балла (12-е место).

Оба казахстанца также не сумели с первого раза попасть в финальную часть, но обязательно примут участие во второй квалификации и, мы уверены, смогут пробиться в решающую стадию соревнований и побороться за олимпийские награды.

Вторая квалификация у мужчин пройдет 5 февраля. В эти же дни состоятся финалы.